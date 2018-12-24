Опознаны все погибшие в шахте в Соликамске

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Процедура опознания тел погибших в шахте "Уралкалия" строителей завершилась в Пермском крае, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Тела опознаны", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах и экстренных службах региона агентству не смогли подтвердить эту информацию.

Как сообщалось, девять строителей погибли в результате задымления, которое возникло утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия". Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

23 декабря ликвидировали все очаги возгорания в стволе шахты. С глубины в 362 метра были подняты на поверхность тела погибших.

В воскресенье в Соликамск прибыли родственники погибших. Они участвовали в процедуре опознания.

Понедельник, 24 декабря, объявлен в Пермском крае днем траура в связи с трагедией на шахте "Уралкалия".