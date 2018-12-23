В Соликамске к зданию "Уралкалия" люди начали приносить цветы в память о погибших горняках

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Соликамске (Пермский край) организован временный мемориал у проходной предприятия, где в результате задымления на шахте погибли девять строителей.

"У здания управления ПАО "Уралкалий" (улица Мира,14, напротив проходной Соликамского калийного рудного управления (СКРУ-1) организовано памятное место, куда можно принести цветы и почтить память погибших на СКРУ-3", - сообщается на сайте администрации Соликамска.

В социальных сетях пользователи делятся фотографиями, на которых видно, что неравнодушные к трагедии уже несут к обозначенному месту гвоздики, детские рисунки.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание. В зоне задымления оказались девять человек, все они погибли. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

К настоящему времени с глубины в 362 метра подняты уже три тела погибших, тела шести строителей еще остаются под землей.

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об установлении в регионе 24 декабря днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия" строителям.