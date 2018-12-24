СКР попросит арестовать фигурантов дела о гибели людей при пожаре на шахте Соликамска

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в понедельник обратятся в Соликамский городской суд Пермского края с ходатайством об аресте подозреваемых по делу о пожаре на шахте "Уралкалия", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Следствие будет настаивать на применении к задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу" - сказал источник.

В уголовной канцелярии Соликамского горсуда агентству сообщили, что материалы по мере пресечения в суд еще не поступили, но ожидаются в течение дня. Собеседник агентства при этом добавил, что суд "состоится сегодня".

В пресс-службе прокуратуры Пермского края уточнили, что материалы будут рассматриваться в Соликамском горсуде, там будет присутствовать представитель соликамской прокуратуры.

Как сообщалось, девять строителей погибли в результате задымления, которое возникло утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия". Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР. Задержаны четыре сотрудника ФГУП "УС-30 СМУ-680" (подрядчик "Уралкалия"): горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка N5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.

Между тем сообщалось, что, по данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.