Уцелевшие подъезды дома в Магнитогорске обследовали с помощью комплекса "Струна"

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Специалисты обследовали строительные конструкции 11 подъездов дома, где произошло частичное обрушение, с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна", сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в среду.
"При помощи мобильного диагностического комплекса "Струна" проведено обследование строительных конструкций 11 подъездов. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института ГОЧС обрабатывают результаты", - говорится в сообщении.
ЧП произошло в минувший понедельник утром: в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу: проспект Карла Маркса, 164.