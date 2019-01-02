Уцелевшие подъезды дома в Магнитогорске обследовали с помощью комплекса "Струна"

По данным спасателей, это женщина Подробнее

"Я давно ищу главного редактора", - сказала Евгения Альбац в эфире "Эха Москвы" Подробнее

Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста

По предварительной информации, сказали в МЧС, это женщина Подробнее

В Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого дома

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человек

1 января 14:58

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

Как рассказал губернатор Челябинской области, 11-месячного ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан Подробнее

1 января 10:45

В Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в Магнитогорске

По последним данным, спасатели обнаружили восьмого погибшего из-за взрыва газа в многоэтажке, судьба 36 человек пока неизвестна Подробнее

1 января 10:07

МЧС установило местонахождение 84 жителей аварийного дома в Магнитогорске

Ранее спасатели сообщили, что после взрыва бытового газа в многоэтажке остается неизвестной судьба 37 человек Подробнее

1 января 08:34

МЧС сообщило о неизвестной судьбе 37 человек после взрыва газа в Магнитогорске

В настоящее время речь идет о семи погибших в результате трагедии Подробнее

31 декабря 2018 года 20:31

Число погибших из-за взрыва в Магнитогорске выросло до семи человек

Обнаружены тела еще трех жертв, но извлечь их пока не удается Подробнее

31 декабря 2018 года 20:07

В Подмосковье нашли тело женщины, пропавшей во время поездки с найденным через BlaBlaCar попутчиком