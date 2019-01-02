Одна из пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске выписана из больницы

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Женщина, пострадавшая при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, выписана из больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

"Из магнитогорской больницы выписали одну женщину, госпитализированную после происшествия в многоквартирном доме", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального Минздрава, в настоящее время в больницах остается пять человек.

"Три человека - в Магнитогорске, один человек - в Челябинске и один в Москве", - добавил собеседник агентства.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.