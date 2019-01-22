В числе версий крушения Ту-22М3 в Мурманской области названа техническая неисправность

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Техническая неисправность и другие версии жесткой посадки самолета Ту-22М3 в Мурманской области рассматриваются в ходе расследования причин произошедшего, заявили в Минобороны РФ.

"В настоящее время рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе техническая неисправность самолета", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В ведомстве отметили, что самолет скоро должен был пройти модернизацию. "Потерпевший аварию Ту-22М3 был произведен 33 года назад, в 2012 году прошел капитальный ремонт и в ближайшее время планировался к проведению модернизации", - сказали там.

Во вторник дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области. Два члена экипажа погибли, двое выжили. Позже один из летчиков умер в медицинском учреждении.

В Минобороны РФ заявили, что Ту-22М3 выполнял плановый учебно-тренировочный полет, попал в снежный заряд и совершил жесткую посадку. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение. Полет осуществлялся без боекомплекта, сообщили в ведомстве.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Экипаж бомбардировщика состоит из четырех человек.

Последняя авария с участием Ту-22М3 произошла летом 2004 года. Самолет разбился в нескольких километрах от населенного пункта Сольцы Hовгородской области в ночь с 8 на 9 июля 2004 года.