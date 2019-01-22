Летчика с разбившегося в Мурманской области Ту-22М3 переправят в Москву

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Летчика с разбившегося в Мурманской области Ту-22М3 доставят на лечение в Москву, заявили в Минобороны РФ.

"Самолет Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей вылетел в Мурманскую область для перевозки летчика самолета Ту-22М3, совершившего жесткую посадку, в военный госпиталь г. Москвы", - заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Состояние летчика удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области. Два члена экипажа погибли, двое выжили. Позднее один из пострадавших скончался в больнице.

По данным военного ведомства, после выполнения планового учебно-тренировочного полета бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу и загорелся. "В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение", - заявили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта.

"Снежный заряд" - интенсивный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.