Единственного выжившего при крушении Ту-22 в Мурманской области доставили в Москву

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Единственного выжившего в результате крушения дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области привезли для лечения в Москву, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Пострадавшего сначала доставили из Оленегорской ЦРБ в Североморск, затем Ил-76 с медмодулем доставил его в Москву", - сказал собеседник агентства.

Он не назвал госпиталь, в котором будет проходить лечение выживший, но отметил, что это "один из центральных госпиталей Минобороны".

Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что в Мурманскую область вылетел самолет Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей, чтобы перевезти пострадавшего в военный госпиталь Москвы. Отмечалось, что летчик находится в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в районе Оленегорска во вторник. Два члена экипажа погибли, еще один позже скончался больнице. Выжил только один пилот.

По данным Минобороны, бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу, загорелся и разрушился. Полет осуществлялся без боекомплекта.

"Снежный заряд" - интенсивный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра.