Причиной аварии на тепломагистрали в Самаре назвали проржавевшую трубу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Причиной прорыва тепломагистрали диаметром 1000 мм в Самаре, в результате которого 62 тыс. жителей города и ряд социальных объектов в 20-градусные морозы остались без тепла, по предварительным данным, стала коррозия трубопровода, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей".

"Предварительной причиной произошедшего стала коррозия трубопровода - он был проложен в 1985 году. ПТС проведет внеочередное обследование всех городских сетей для недопущения подобных событий", - говорится в сообщении.

"Компания обновляет тепловые сети по мере возможности, но долговая нагрузка потребителей Самарской области (более 8 млрд рублей) существенно ограничивает возможности для ремонтов", - говорится в сообщении.

Поясняется, что ремонтные работы на месте повторного повреждения теплосети по ул. Стара-Загора продолжались на протяжении всей минувшей ночи. Специалисты "ПТС" откачали воду, выполнили земляные работы, определились с местом повреждения и установили латку 500 на 700 мм.

22 января в Кировском районе Самары прорвало трубопровод с горячей водой, кипятком залило несколько улиц. 15 человек получили ожоги, восемь из них, в том числе двое детей, госпитализированы с травмами ног. СК проводит проверку.

Вечером 23 января теплоэнергетики объявили о завершении ремонта, подключение потребителей по штатной схеме планировалось начать после 19:00 мск. Но при заполнении тепломагистрали ее прорвало повторно, в непосредственной близости от места ремонта, и подачу горячей воды в трубу пришлось прекратить.

Утром 24 января ремонтные работы на месте порыва были завершены, началось заполнение тепломагистрали водой. В настоящее время идет процесс возобновления подачи тепла в дома и соцобъекты. По последним данным, треть потребителей, оказавшихся в зоне аварии, уже получают тепло.

Температура воздуха в Самаре - минус 22 градуса.