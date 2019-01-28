Спустя неделю после прорыва теплотрассы в Самаре не полностью возобновили подачу тепла в дома

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Ряд квартир в Промышленном и Кировском районах, оказавшихся на минувшей неделе без отопления в двадцатиградусный мороз из-за прорыва на тепломагистрали, по-прежнему испытывают перебои с подачей тепла, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии Самары.

"Аварийно-восстановительные работы на трубопроводе диаметром 1000 мм были завершены еще в четверг, 24 января. В этот же день подача тепла была начата во все здания, находившиеся в зоне отключения. Но из-за неграмотных действий управляющих компаний отопление в отдельные подъезды, квартиры или комнаты домов Промышленного и Кировского районов до сих пор не поступило", - говорится в сообщении.

По словам мэра города Елены Лапушкиной, процитированным в сообщении, "сейчас еще достаточно адресов, по которым поступают обращения от граждан об отсутствии отопления в стояках".

"При этом зачастую жители не могут дозвониться до управляющих компаний и услышать комментарии о сроках выполнения работ, что приводит к обоснованным претензиям", - заявила Лупашкина

В сообщении подчеркивается, что Лапушкина поручила первому заместителю мэра Владимиру Василенко и руководителю департамента городского хозяйства и экологии Олегу Ивахину привлечь специалистов из других управляющих компаний города и сформировать из них бригады.

"После того, как тепло поступит во все дома, разберем каждый случай отдельно, будем делать организационные и кадровые выводы. Но уже сейчас видны системные проблемы. Например, у некоторых управляющих компаний даже нет схемы теплоснабжения домов, что точно недопустимо. Окажите содействие всем управляющим компаниям в этом вопросе - поднимите архивы и передайте им схемы электро- и теплоснабжения", - говорит Лапушкина.

Отмечается, что в некоторых квартирах при незаконной перепланировке устанавливали батареи на лоджии, из-за длительного отсутствия тепла они были заморожены.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии Самары, некоторые жители не хотят пускать к себе домой представителей управляющих компаний, и это также затрудняет работу по налаживанию подачи тепла. "Люди не пускают представителей управляющих компаний из-за какой-то своей принципиальной позиции. При этом холодно и у них в квартире, и у соседей. Продолжаются обходы, работа с жителями", - сказал собеседник агентства.

Днем 22 января в Кировском районе Самары прорвало трубопровод с горячей водой, кипяток затопли несколько улиц. 19 человек получили ожоги. Вечером 23 января теплоэнергетики объявили о завершении ремонта, но при заполнении тепломагистрали ее прорвало повторно.

Всего без тепла оставалось 62 тыс. 274 жителей Самары из 338 домов. Температура воздуха в Самаре в те дни опустилась до минус 22 градусов по Цельсию.

Утром 24 января ремонтные работы на месте порыва были завершены, началось заполнение тепломагистрали водой. В выходные подача тепла во все дома была возобновлена, но жители ряда квартир продолжают сообщать о холодных батареях.