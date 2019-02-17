Обрушение в одном из корпусов университета в Петербурге не помешало учебе в вузе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Обрушение не угрожает корпусам университета ИТМО (университет информационных технологий, механики и оптики), расположенным по соседству с пострадавшим в субботу зданием, сообщает пресс-служба вуза.

"Доступ в корпус, в котором произошло обрушение, закрыт. Соседние корпуса университета ИТМО, расположенные по адресу улица Ломоносова, 9, не пострадали, угрозы обрушения в них нет. Занятия в них будут продолжены", - рассказали в пресс-службе.

В вузе добавляют, что занятия из здания, в котором произошло обрушение, будут перенесены в другие корпуса университета. Расписание занятий будет скорректировано.

Как сообщалось, в субботу в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики произошло обрушение перекрытий в корпусе по улице Ломоносова, 9. Часть сотрудников и студентов покинули здание самостоятельно, порядка 20 человек эвакуировали из корпуса спасатели.

По данным вуза, во время обрушения в здании велись ремонтные работы. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".