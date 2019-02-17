В Петербурге школьница попала в больницу после падения наледи

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Еще один человек пострадал в Петербурге после падения наледи с крыши, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в воскресенье.

"17 февраля в полицию Выборгского района поступила телефонограмма о том, что из своей квартиры одного из домов по Юкковскому шоссе с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, ушибом поясничной области, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 13-летняя девочка. По предварительным данным, у дома на нее упала наледь с крыши", - рассказали в полиции.

Травмы от падения наледи с крыш в течении зимы получили более десяти жителей Петербурга. В некоторых случаях после инцидентов возбуждались уголовные дела.

Один из последних инцидентов произошел в минувший вторник, также школьница получила травму головы после падения наледи с крыши в Адмиралтейском районе северной столицы.