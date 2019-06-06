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Что произошло за день: четверг, 6 июня

Путин не нашел смысла в СНВ-3, Ватикан отредактировал "Отче наш", немецкий медбрат осужден за убийства пациентов от скуки

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин предложил не продлевать договор СНВ-3, который предусматривает ограничение стратегических наступательных вооружений. Президент подчеркнул, что оборонительные системы России в полной мере смогут обеспечить безопасность страны.

- В ЦБ заметили, что потребкредиты берут люди с низкими доходами. Глава Банка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что речь идет не о наращивании спроса, а лишь поддержании уровня жизни. При этом она не согласилась с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, который убежден, что существенный рост такого кредитования несет риски рецессии.

- Российские власти не будут создавать "суверенный интернет", заверил вице-премьер Максим Акимов. Но защищать Россию от внешних и потенциальных угроз он обещает.

- Владимир Зеленский попытался отправить в отставку трех топ-чиновников, но Рада не поддержала постановления, касавшиеся главы МИД Павла Климкина, главы Минобороны Степана Полторака и руководителя СБУ Василия Грицака.

- Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия. В связи с этим немецкие СМИ вспомнили, что у России, как заявлял ее президент, гиперзвуковое оружие уже есть - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

- Ватикан одобрил изменения итальянского текста "Отче наш". В молитве слова "Не введи нас во искушение" заменят на "Не дай нам впасть в искушение".

- В чемпионате России по футболу будут участвовать 18 клубов. Эту инициативу одобрило общее собрание руководителей клубов Российской премьер-лиги. Ожидается, что изменение вступит в силу с сезона-2020/21.

- Немецкий медбрат получил пожизненный срок за убийства не менее 85 пациентов. Следствие полагает, что Нильс Хегель вводил людям смертельные дозы препаратов из тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами.

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