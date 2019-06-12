Что произошло за день: среда, 12 июня

Акции протеста в поддержку Ивана Голунова и загадочные сообщения в твиттере Медведева

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. По оценкам полиции, в шествии приняли участие около 1200 человек. Около 200 человек задержаны за совершение административных правонарушений, среди них множество представителей СМИ. В числе задержанных Алексей Навальный, который проведет ночь в отделе полиции, а также, по данным общественных наблюдателей, четверо подростков. Еще до завершения акции полиция начала отпускать задержанных.

- Твиттер Дмитрия Медведева был взломан. На странице российского премьера появились два странных сообщения латинскими буквами, которые затем были удалены. Контроль над аккаунтом был восстановлен.

- Вратаря сборной России по футболу задержали в аэропорту за хулиганство. В МВД подтвердили, что протокол за нарушение общественного порядка был составлен в отношении Андрея Лунева, который играет за "Зенит".

- В МИД Венесуэлы сообщили о скором визите Николаса Мадуро в Россию, где он, как ожидается, подпишет ряд соглашений. В российском МИД эту информацию пока не готовы подтвердить.