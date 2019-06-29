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Режим ЧС ввели в четвертом районе Иркутской области из-за паводка

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в субботу в Чунском районе Иркутской области из-за подтопления рекой Чуной жилых домов в семи поселках, сообщается на сайте районной администрации.

По данным местных властей, частично подтоплены населенные пункты Баер, Баянда, Бунбуй, Октябрьский, Пионерский, Приудинск и Тахтамай.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу поселок Приудинск, в котором находится 45 домов, проживает 93 жителя, был полностью затоплен водой.

По данным МЧС, на утро субботы в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском районах Иркутской области. Подтоплено 3 тыс. 735 домов, в которых проживает более 9 тыс. человека, в том числе около 2 тыс. детей, и 3 тыс. 747 приусадебных участков.

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Дома также подтоплены в городе Нижнеудинске - более 1,3 тыс., и в городе Тулуне - более 800, в котором в пятницу прорвало дамбу на реке Ие.

Перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Тулуне.

В Иркутской области с четверга действует режим чрезвычайной ситуации.

Режимы ЧС также были введены в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах области.

Иркутская область Чуна

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