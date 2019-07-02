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Военные перебросят шесть мостов в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Центральный военный округ (ЦВО) доставит из Барнаула и Новосибирска в Иркутскую область шесть механизированных мостов. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ЦВО.

"Три механизированных моста из состава алтайского мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО будут переброшены сегодня самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Барнаула в Братск. Столько же мостов от кузбасского мотострелкового соединения доставят с аэродрома Толмачево под Новосибирском", - сказали в пресс-службе.

Тяжелый механизированный мост ТММ-3 на базе грузового автомобиля "КрАЗ" позволяет преодолевать препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3 м с целью пропуска через них колесного и гусеничного транспорта весом до 60 тонн. Также мост может быть использован в качестве пристани для плавающей инженерной техники - барж, плотов, паромов и для сопряжения с наплавной частью моста.

В зону бедствия уже направлены около тысячи военнослужащих, первая группа которых прибыла в Тулун 1 июля, примерно 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Руководит группировкой командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна, в регионе действует режим ЧС. По официальным данным, в результате наводнения погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них свыше 190 госпитализированы. Из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.

Паводок в Иркутской области

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По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ИркутскВид на подтопленные районы города ИркутскПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.
Иркутская область

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