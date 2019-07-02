В Иркутской области нашли живыми четверых из 17 пропавших без вести

Об этом сообщили чиновники обладминистрации и представители МЧС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Четверых из 17 пропавших без вести в результате наводнения в Иркутской области нашли живыми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее 2 июля пресс-служба областной администрации сообщила, что в зоне паводка нашли 18 погибших и что из 17 пропавших четверо нашлись живыми. Разбор разрушенных домов и поиски людей продолжаются, данные о погибших и пострадавших могут измениться, добавили представитель пресс-службы.

На утро 2 июля в в областном управлении МЧС сообщали о 14 погибших и 13 пропавших без вести. Госпитализация потребовалась почти 200 пострадавшим, у большинства из них врачи диагностировали переохлаждение.

Наводнение стало сильнейшим для региона за всю историю метеонаблюдений. По мнению экспертов, паводок вызвали трехдневные дожди, а также атмосферные процессы, аномально изменившиеся на фоне изменений климата.

С 27 июня в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Всего в зоне подтопления оказались 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов, в которых проживают 32 798 человек.