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В Иркутской области нашли живыми четверых из 17 пропавших без вести

Об этом сообщили чиновники обладминистрации и представители МЧС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Четверых из 17 пропавших без вести в результате наводнения в Иркутской области нашли живыми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее 2 июля пресс-служба областной администрации сообщила, что в зоне паводка нашли 18 погибших и что из 17 пропавших четверо нашлись живыми. Разбор разрушенных домов и поиски людей продолжаются, данные о погибших и пострадавших могут измениться, добавили представитель пресс-службы.

На утро 2 июля в в областном управлении МЧС сообщали о 14 погибших и 13 пропавших без вести. Госпитализация потребовалась почти 200 пострадавшим, у большинства из них врачи диагностировали переохлаждение.

Наводнение стало сильнейшим для региона за всю историю метеонаблюдений. По мнению экспертов, паводок вызвали трехдневные дожди, а также атмосферные процессы, аномально изменившиеся на фоне изменений климата.

С 27 июня в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Всего в зоне подтопления оказались 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов, в которых проживают 32 798 человек.

Паводок в Иркутской области

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По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ИркутскВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.
Иркутская область МЧС

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