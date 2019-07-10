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Со дна Черного моря подняли затонувший под Джубгой катамаран

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае подняли со дна Черного моря прогулочный катамаран, затонувший около Джубги (недалеко от Туапсе), сообщили "Интерфаксу" в среду в Южном управлении СК на транспорте.

Судно передано на осмотр следователям.

Катамаран под названием "Атолл" перевернулся во время прогулочного рейса вечером 5 июля. В этот момент на судне, рассчитанном на 12 человек, находилось 43 (по другим данным, 55) пассажиров и членов экипажа. По дороге в больницу две женщины скончались.

Капитан судна скрылся с места происшествия, однако позже его задержали и арестовали. Оказалось, что у него не было лицензии.

Краснодарский край

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