Капитана перевернувшегося в Черном море катамарана арестовали на два месяца

Пляж в Джубге, в районе которого в акватории Черного моря перевернулся катамаран Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Туапсинский районный суд (Краснодарский край) в воскресенье оправил в следственный изолятор на два месяца капитана прогулочного катамарана - фигуранта дела о гибели двух человек в Черном море под Джубгой, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как сказал его сотрудник, таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении водителя судна "Атолл" под стражу до сентября.

По его словам, было учтено то, что подозреваемый пытался скрыться от правоохранительных органов.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, в свою очередь, сообщили "Интерфаксу", что подозреваемый - житель города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) 1963 года рождения.

Ранее сообщалось, что вечером 5 июля в Черном море близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран. По последним данным, на его борту находились 55 человек, включая 12 детей. Две женщины погибли.