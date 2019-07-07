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Капитана перевернувшегося в Черном море катамарана арестовали на два месяца

Капитана перевернувшегося в Черном море катамарана арестовали на два месяца
Пляж в Джубге, в районе которого в акватории Черного моря перевернулся катамаран
Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Туапсинский районный суд (Краснодарский край) в воскресенье оправил в следственный изолятор на два месяца капитана прогулочного катамарана - фигуранта дела о гибели двух человек в Черном море под Джубгой, сообщили "Интерфаксу" в суде.

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Как сказал его сотрудник, таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении водителя судна "Атолл" под стражу до сентября.

По его словам, было учтено то, что подозреваемый пытался скрыться от правоохранительных органов.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, в свою очередь, сообщили "Интерфаксу", что подозреваемый - житель города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) 1963 года рождения.

Ранее сообщалось, что вечером 5 июля в Черном море близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран. По последним данным, на его борту находились 55 человек, включая 12 детей. Две женщины погибли.

Было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Накануне заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов сообщил журналистам, что перегруз судна, а не отсутствие навыков капитана рассматривается в качестве основной версии происшествия с катамараном. Он отметил, что на судне находились 55 человек, хотя его вместимость - 11 человек. Как добавил прокурор, капитан потерпевшего крушение судна не имел лицензии.

Краснодарский край Черное море Джубга

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