Трое пострадавших при пожаре в палаточном лагере детей впали в кому

На месте пожара в детском лагере Фото: Пресс-служба МЧС/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Трое детей, пострадавший при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, впали в кому; об этом рассказал губернатор Сергей Фургал, который во вторник приехал на место ЧП.

Он подтвердил данные о том, что один ребенок погиб; трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще один ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом, его состояние - между средней тяжестью и удовлетворительным.

Для родителей в больнице выделено отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно. Кроме того, с ними работают психологи, рассказал Фургал.

Всего, по данным МЧС, пострадали девять человек: четверо детей и пять взрослых, последним медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми" в Солнечном районе произошел в ночь на вторник. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. В лагере находилось почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет.