Минздрав опроверг смерть второй девочки в результате пожара в палаточном лагере

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько не подтвердил факт смерти одной из пострадавших девочек, доставленных в больницу поселка Солнечный после пожара в палаточном лагере на территории комплекса "Холдоми".

"Все (госпитализированные в больницу - ИФ) дети живы", - сообщил он агентству "Интерфакс".

По данным краевого министерства здравоохранения, в больнице на данный момент находятся четверо детей. У троих из них сильные ожоги, врачи борются за их жизнь.

Пресс-секретарь губернатора края Надежда Томченко также заявила журналистам, что среди погибших при пожаре на данный момент один человек - девочка 11 лет.

Ранее в больнице поселка Солнечный сообщили, что второй ребенок умер из-за сильных ожогов.

Пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", произошел в ночь на вторник по местному времени. К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. Детей оттуда разместили в корпусе на территории горнолыжной базы, их забирают родители. Всего в палаточном городке находились 189 детей.

Впоследствии выяснилось, что палаточный лагерь на территории туркомплекса установили стихийно. Работу всего туркомплекса временно приостановили.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.