Число пострадавших при пожаре в детском лагере под Хабаровском возросло до 12
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - При пожаре в палаточном лагере под Хабаровском пострадали 12 человек, один ребенок погиб, сообщает Минздрав во вторник.
Среди пострадавших семь детей: шестеро госпитализированы, один ребенок с поверхностным ожогом локтя во вторник выписан.
Взрослым оказали помощь амбулаторно.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате пожара. Трое детей впали в кому и находятся в крайне тяжелом состоянии.