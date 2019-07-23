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Число пострадавших при пожаре в детском лагере под Хабаровском возросло до 12

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - При пожаре в палаточном лагере под Хабаровском пострадали 12 человек, один ребенок погиб, сообщает Минздрав во вторник.

Среди пострадавших семь детей: шестеро госпитализированы, один ребенок с поверхностным ожогом локтя во вторник выписан.

Взрослым оказали помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате пожара. Трое детей впали в кому и находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае

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Хабаровский край

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