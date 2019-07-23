Что произошло за день: вторник, 23 июля

Идентификация обладателей электронной почты, новые бордюры для Москвы и новый премьер для Великобритании

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- До четырех выросло число жертв пожара в детском лагере в Хабаровском крае. В больнице скончались мальчик и две девочки. 24 июля объявлено в крае днем траура. Действия местных властей раскритиковал Дмитрий Медведев: премьера возмутили слова губернатора Сергея Фургала о том, что "никто не знал" о сгоревшем палаточном лагере. Глава МЧС потребовал проверить все детские лагеря.

- Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи и заявила, что предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. В противном случае, подчеркнули в Минобороны РФ, за этим последовал бы ответ российских летчиков. Отмечается также, что совместное патрулирование проводили самолеты ВКС России и ВВС Китая. К спору подключилась Япония: Токио выразил протест и Москве, и Сеулу

- Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании. Экс-глава МИД страны был избран лидером Консервативной партии, серьезно опередив действующего главу ведомства Джереми Ханта. В Госдуме РФ никаких изменений в отношениях Москвы и Лондона не ждут.

- В Совфеде предложили ввести обязательную идентификацию пользователей электронной почты. Авторы документа считают эффективным методом борьбы с рассылкой ложных сообщений о терактах требование к почтовым сервисам блокировать передачу сообщений с информацией, которая в РФ запрещена. В Mail.ru назвали законопроект неуместным, в "Мегафоне" ответили, что технология идентификации уже существует, в Госдуме указали, что инициатива противоречит конституционному праву на тайну переписки. Один из авторов проекта сенатор Андрей Клишас противоречий не увидел.

- Скончался российский боксер Максим Дадашев, который был госпитализирован в США сразу после незавершенного боя в ночь на 20 июля. 28-летнему спортсмену был диагностирован отек мозга, спасти его врачи не смогли.

- Правительство предложило создать единую базу данных россиян. Как следует из внесенного в Госдуму документа, в базе будут содержаться паспортные данные, реквизиты записей актов гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС и ИНН, информация о семейном положении, родственных связях и "иные сведения о физическом лице".

- Московские власти решили закупить еще 940 км бордюров, выяснил "Коммерсантъ". По информации издания, на четырех конкурсах планируется закупить бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей, что является рекордной закупкой. При этом в 2019 году ГБУ "Автомобильные дороги", объявившее тендер сейчас, уже закупало бордюрный камень на сумму свыше 2,3 млрд рублей.