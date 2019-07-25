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Арестован владелец компании-организатора сгоревшего палаточного лагеря "Холдоми"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Суд Солнечного района Хабаровского края принял решение арестовать до 22 сентября директора ООО "Экстрим-Сервис" Виталия Бурлакова до сентября, сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

Бурлаков - один из фигурантов уголовного дела о пожаре в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере "Холдоми". Дело возбуждено по статьям о "причинении смерти по неосторожности" (ч.1 ст. 109 УК РФ) и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Ранее суд также арестовал до 22 сентября директора лагеря Максима Кузнецова.

Как сообщалось, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток, еще шесть пострадали от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае

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Хабаровский край

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