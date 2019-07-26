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Еще один ребенок госпитализирован после пожара в хабаровском палаточном лагере

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае попал в больницу 12-летний мальчик, пострадавший во время пожара в палаточном лагере "Холдоми" 23 июля, сообщает в пятницу региональный Минздрав.

Ребенок жаловался на вялость и снижение аппетита. Его госпитализировали с диагнозом "отравление углекислым газом легкой степени и острая реакция на стресс". Состояние мальчика врачи считают удовлетворительным, с ним работают психологи.

По данным на пятницу в больницах остается два ребенка, пострадавших во время пожара. Еще двое наблюдаются амбулаторно.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей позже умерли в больнице от ожогов.

Заведено уголовное дело. Арестованы директор и владелец лагеря, а также сотрудник МЧС, проверявший его.

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае

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Хабаровский край

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