В МИД отметили "подвижки" с визами учителей Англо-Американской школы

По данным Bloomberg, им начали выдавать российские визы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В вопросе с визами для преподавателей Анло-Американской школы в Москве достигнуты "определенные подвижки" "на основе взаимности", сообщила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в Москве продолжат добиваться полного урегулирования визовых проблем учителей и административно-технического персонала школ при дипмиссиях, а также глобального решения визового кризиса в отношениях России и США. Кризис, по ее оценке, пока остается "в абсолютно тупиковом состоянии".

Ранее стало известно, что Москва отказала визам нескольким десяткам преподавателей московской Англо-Американской школы. В МИД заявили, что это учреждение работает с нарушениями и что необходимо урегулировать его статус.

Ранее 1 августа Bloomberg сообщил, что МИД выдал визы семи из 30 преподаваталей, что позволит школе сохранить всех числящихся в ней учеников. Агентство солалось на письмо директора школы Ронды Норрис родителям. Норрис предупредила, что школа не может зачислить еще 50 новых учеников, поскольку проблема с нехваткой учителей сохраняется.

О проблеме с визами для учителей The New York Times сообщила в середине июля. Эту информацию подтвердило посольство США в Москве. Там выразили надежду на то, что проблема решится к началу учебного года, и призвали не использовать детей в качестве "пешек в дипломатической игре".

После этого МИД обвинил американских дипломатов во лжи и заявил, что дела обстоят "с точностью до наоборот": ведомство готово оформлять визы всем работникам дипмиссий в США, если Вашингтон будет так же поступать в отношении российского персонала.

Затем МИД объяснил, что Англо-Американская школа находится вне правового поля: ее учителя въезжают в Россию по дипломатическим паспортам и визам, при этом учреждение без согласования переехало с территории посольства на другое место и занимается коммерческой деятельностью: обучает за деньги детей российских граждан. При этом Вашингтон не выдает визы административно-техническому персоналу российских заграничных школ.

В посольстве США затем объяснили, что учителя школы оформляют дипломатические документы по требованию российского правительства. В МИД это требование отвергли.

Англо-Американская школа в Петербурге ранее закрылась после взаимных высылок дипломатов, которые начались с ответных мер на использование "Новичка" в Солсбери.

Англо-Американская школа в Москве работает с 1949 года. Ею управляют посольства США, Великобритании и Канады через школьный совет.