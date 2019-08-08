Врачи рассказали о пострадавших в аварии под Новороссийском

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Пятеро пострадавших в ДТП под Новороссийском находятся в тяжелом состоянии, сообщается на сайте администрации города.

"По последним уточненным данным в 1 городской больнице находится сейчас 44 человека. Из них 5 человек в тяжелом состоянии. В числе погибших - трое", - говорится в сообщении.

В администрации также заявили, что родственникам погибших и пострадавших "будет оказана всесторонняя помощь и поддержка".

Ранее в оперативном штабе на месте аварии сообщали о 41 человеке, госпитализированном после ДТП, из них - 12 детей.

Накануне вечером около 22:20 мск на 16 км автодороги "Новороссийск - Керчь" произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg - и экскурсионного автобуса Hyundai, после чего оба транспортных средства опрокинулись в обрыв.

Жертвами ДТП стали три человека - женщина и двое детей, которые находились в автомобиле Volkswagen.