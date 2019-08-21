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Глава "Ассоциации защиты бизнеса" обвинил следствие в давлении на топ-менеджера "Рольфа"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Глава "Ассоциации защиты бизнеса" Александр Хуруджи считает продление домашнего ареста топ-менеджеру "Рольфа" Анатолию Кайро избыточной мерой и формой давления следственных органов на обвиняемого. Он заявил об этом "Интерфаксу".

Уголовное дело "Рольфа" о незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей компании о назвал "грубым вмешательством в хозяйственную деятельность бизнеса" и попыткой следствия переоценить сделку, которая не вызвала никаких нареканий у регуляторов.

Он считает дело "Рольфа" опасным прецедентом, который "ставит под сомнение любые сделки российских компаний с зарубежными контрагентами".

Басманный суд 21 августа продлил домашний арест Кайро до 25 ноября. Его адвокат Антон Гусев обратил внимание, что меру пресечения продлили на основании отсутствия у бизнесмена постоянного места жительства. По его словам, защита не раз указывала суду, что у Кайро есть вид на жительство и квартира в собственности. Суд и следствие не признают вид на жительство документом, подтверждающим право на постоянное место жительства, добавил он.

Вину Кайро не признает. Он находится под домашним арестом с 28 июня.

По этому уголовному делу проходит также находящийся за границей основатель "Рольфа" Сергей Петров. По версии следствия, Петров создал преступную схему по выводу денег компании за границу. Он и его соучастники обвиняются в подготовке "заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у кипрской компании "Панабел Лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей". Эти деньги были выведены из России на Кипр, и оттуда "через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", полагает следствие.

Петров заявил, что компания будет оспаривать оценку, которая провели в ФСБ и по итогам которой заявили, что акции "Рольф-Эстейт" стоили 200 млн рублей, а не 3 млрд рублей. По его словам, эта сделка 2014 года на независимой оценке акций, проведенной компанией-оценщиком.

Анатолий Кайро Александр Хуруджи Рольф Сергей Петров ФСБ

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