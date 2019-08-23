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Что произошло за день: пятница, 23 августа

Подготовка обмена военных РФ на украинцев, кокаин в допинг-пробах хоккеиста и российский Крым у Guardian

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Медведев посоветовал не воспринимать буквально его слова о 4-дневной рабочей неделе. Премьер РФ пояснил, что в ближайшее время ждать перехода на новый режим работы не стоит.

- Последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая SSJ-100, решила их продать. У мексиканской Interjet 22 таких лайнера, и она ищет покупателя.

- Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания новой ракеты США. Российский лидер пообещал, что страну не втянут в гонку вооружений, но без реакции действия Вашингтона не останутся. В Госдуме уже выдвинули идею ответить новым Карибским кризисом и разместить свои ракетные системы в Венесуэле.

- Российского хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин. Следы наркотика нашли в майской пробе звезды сборной России и НХЛ. Нынешнее решение не распространяется на матчи Североамериканской лиги.

- Китай решил ввести новые пошлины на товары из США стоимостью $75 млрд в год. 1 сентября будут введены 5%-ные пошлины на поставки соя-бобов и нефти, а с 15 декабря будет возвращена 25%-ная пошлина на американские автомобили. На этих новостях котировки нефти ускорили падение: Brent торговалась в Лондоне на уровне $58,76 за баррель.

- Двух российских военных помилуют на Украине для их обмена. Об этом рассказал адвокат Максима Одинцова и Александра Баранова - бывших украинских военных, которые пошли служить в российскую армию, а затем были арестованы Киевом по делу о госизмене.

- The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российским. Полуостров упоминался в фотогалерее британского издания - внимание редакции привлек форум "Таврида-Арт". Через некоторое время принадлежность региона к России из описания фото убрали.

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