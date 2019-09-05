Что произошло за день: четверг, 5 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными с Украиной подходят к финалу. При встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком он подчеркнул, что у России особая позиция по выдаче Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, воевавших в Чечне против российских солдат. Между тем стало известно о включении Украиной в обменный список Владимира Цемаха - свидетеля по уголовному делу о крушении малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом.

- Абэ предложил Путину заключить мирный договор между Россией и Японией. В рамках ВЭФ-2019 премьер-министр Японии отметил, что "нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем". Президент РФ, в свою очередь, напомнил о вопросах в связи с военными обязательствами Японии перед США.

- Президент РФ заявил о пользе протестов. По словам Владимира Путина, они "встряхивают власть" и "выстраивают ее в нужном направлении". Глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Коммерсанту" назвала акции оппозиции рукотворной бурей и отметила, что "столичные избиркомы дали этот повод, откровенно подставились и не смогли сдержать удар".

- Михаил Абызов стал фигурантом третьего уголовного дела. Расследование в отношении экс-министра ведется по статье о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления. Сумма - около 30 млрд рублей.

- В Объединенной двигателестроительной корпорации подтвердили задержание своего сотрудника за рубежом. По данным МИД РФ, Александра Коршунова задержали в аэропорту Неаполя 30 августа по запросу США, он подозревается в шпионаже. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что задержание россиян третьими странами по запросу Штатов может объясняться конкурентной борьбой.

- К ФБК Алексея Навального подан иск на 1 млрд рублей. Истец - ООО "ФЛАЙ АВТО", которое сдает автомобили в аренду и лизинг, а третьим лицом в картотеке указан телеканал "Дождь". Вечером в четверг стало известно об обысках в ФБК.

- Участник акции оппозиции в Москве Константин Котов получил четыре года колонии. Он осужден по статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций: суд установил, что Котов нарушал закон на акциях протеста в течение последних 180 дней.