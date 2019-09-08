Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

Выборы в России, вандалы в Роскосмосе и слабые мужчины в глазах РПЦ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Единый день голосования прошел в нескольких регионах России. В 16 из них выбирали главу субъекта. По первым данным обработки бюллетеней из регионов, где такая информация уже озвучена, везде лидируют врио глав субъектов, включая Александра Беглова в Санкт-Петербурге.

- Сообщений о массовых фальсификациях на выборах не было. Как рассказали в ЦИК РФ, было получено 1828 обращения, из них только два касаются фальсификации итогов выборов. В МВД отмечают, что в ведомство поступило 315 сигналов о нарушениях на выборах - треть из них не подтвердились. В СПЧ констатировали, что значительных нарушений на выборах в регионах России не было. В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила, что будет публиковать источники, откуда поступает не соответствующая истине информация о проблемах на выборах и раскритиковала движение "Голос" за представление данных о прошлых выборах в качестве якобы свежих нарушений.

- Также в воскресенье состоялись выборы в Мосгордуму. По данным на 18:00, явка составила 17,2%. В ходе экспериментального электронного голосования произошел сбой, который был быстро улажен, заверили в Мосгоризбиркоме. Сообщается, что из-за сообщений о нарушениях были опечатаны четыре урны. В избирательной комиссии рассказали, что накануне задержали хулигана, покусавшего в 2017 году членов избиркома.

- В научном центре "Роскосмоса" поймали группу вандалов. Как рассказали в госкорпорации, до 50 злоумышленников планировали проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в ночь на 8 сентября. Охрана предприятия задержала 14 человек.

- Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google в ходе выборов в РФ. В ведомстве подчеркнули, это можно расценивать как вмешательство в суверенные дела России и пообещали передать эти сведения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

- Современные русские мужчины слабые, а причина этого в "женском воспитании". Такое мнение высказал председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Он убежден, что это "национальная трагедия" и что русская женщина сильна по своей генетике, мужчины - нет