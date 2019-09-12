Задержанный в Улан-Удэ блогер получил три ареста по пять суток

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Советский районный суд назначил блогеру Дмитрию Баирову три административных ареста по пять суток. Его задержали 10 сентября на площади Советов, где проходила акция протеста против результатов выборов мэра города.

В среду суд назначил Баирову арест на пять суток, в четверг - еще два. Блогер признан виновным по административным статьям о нарушении порядка проведения митинга и о мелком хулиганстве.

8 сентября в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Врио главы администрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков выиграл в первом туре с 52,52% голосов, кандидат от КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев получил 36,58% голосов.

Вечером 9 сентября на площади Советов собрались люди, недовольные результатами выборов. Они требовали встречи с руководством республики и проведения новых выборов. Протестующие провели ночь на площади.

Во вторник собравшихся жестко разогнали силовики. Баирова и депутата Народного хурала Баира Цыренова задержали. Депутат был оштрафован.

Посла разгона акции на площади Советов началась серия одиночных пикетов.

В ночь на четверг Цыренов сообщил, что полиция бросила дымовую шашку в автобус с участниками акции, который находился на площади, и доставила в отдел полиции 15 человек. По данным депутата, одной из женщин, находившихся в автобусе, стало плохо.

Также в ночь на четверг новый мэр города Игорь Шутенков распорядился закрыть площадь Советов для транспорта, Цыренов обнародовал копию его постановления в интернете. В городской полиции объяснили, что площадь закрыли для подготовки к отмечанию 80-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, "на период с 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября включительно".