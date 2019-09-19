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Глава СВР заявил о преждевременности обвинений Ирана в атаках на Saudi Aramco

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия собирает данные о тех, кто может стоять за нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но делать выводы о том, кто организовал эти атаки, пока нельзя, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Мы собираем эти данные (о том, кто стоит за атаками - "ИФ"), но окончательных выводов пока не делаем", - сказал Нарышкин журналистам в четверг.

Комментируя утверждения о том, что за этими атаками стоит Иран, глава СВР подчеркнул: "Мне представляется, что нельзя делать выводов не имея каких-то твердых доказательств".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован ряд нефтяных объектов на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Представитель минобороны Саудовской Аравии 18 сентября сообщил, что объекты нефтепрома были атакованы 18 беспилотниками и семью крылатыми ракетами. Он также заявил, что траектории подлета указывают, что они были выпущены с северного направления, то есть с той стороны, где, в частности, находится Иран.

Сергей Нарышкин Иран Саудовская Аравия Saudi Aramco

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