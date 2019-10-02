Что произошло за день: среда, 2 октября

Путин на "Российской энергетической неделе", реакция на подписание "формулы Штайнмайера" и ТЭФИ-2019

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин не в восторге от выступления Греты Тунберг в ООН. Об этом он сообщил на "Российской энергетической неделе". Президент также заявил о давлении США на Данию в связи с "Северным потоком 2", отметил, что либеральная идея "приелась" даже в либеральных странах и рассказал, что США пытаются использовать доллар как политическое оружие.

- "Газпрому" осталось всего 1,5 месяца до завершения строительства "Северного потока 2". Как сообщил председатель совета директоров компании Виктор Зубков, сейчас по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода - это 83% от его общей протяженности.

- Порошенко заявил, что украинская власть не сознает последствий "формулы Штайнмайера" - подписанного накануне участниками контактной группы документа, предусматривающего прекращение огня, разведение войск, амнистию, и определяющего процедуру введения особого статуса Донбасса. В то же время в Киеве обнародовали письмо Кучмы о согласии с этим документом, а Владимир Зеленский в Раде очертил "красные линии" Киева в реализации "формулы". К вечеру он же призвал разработать стратегию деоккупации Крыма.

- Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ. Рекордсменом в категории "Дневной эфир" стал телеканал "Пятница", победивший в семи номинациях из 14.

- По делу о сгоревшем в "Шереметьево" SSJ-100 обвинение предъявили командиру экипажа. Ему вменяется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

- От 10 до 12 онкологов из центра имени Блохина подали заявления об увольнении. Ранее 26 сотрудников заявили, что готовы уволиться, если не будет заменено их руководство.

- Замгендиректора "Аэрофлота" Владимир Александров арестован вопреки просьбам прокуратуры по делу о хищении у авиакомпании не менее 250 млн рублей. Топ-менеджер вину не признает.

- Россия поднялась на три строчки в индексе визовых ограничений. Переход с 51-го на 48-е место произошел за счет взаимной отмены виз со Сьерра-Леоне.

- Умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели. Грузинскому композитору было 84 года, он проходил лечение в одной из тбилисских клиник.

- В Чехии в возрасте 80 лет умер певец Карел Готт. Причиной смерти стала долгая и тяжелая болезнь - в сентябре Готт сообщил, что лечится от лейкемии.

- Роберт Дадли подтвердил, что решил уйти с поста гендиректора BP. "Я давно уже сказал, что уйду в 65 лет", - сказал он.