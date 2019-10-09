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Что произошло за день: среда, 9 октября

ФБК признан иноагентом, в Германии убиты люди у синагоги, американец подучает $8 млрд из-за лекарства

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Турция начала военную операцию против курдов на севере Сирии. Анкара уже наносит удары по соседнему государству в рамках операции "Родник мира". О ее начале объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который сначала позвонил Владимиру Путину. В ответ на действия Анкары с территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет, кроме того, сирийские курды подожгли нефтяные скважины на севере страны.

- Минюст РФ включил ФБК в реестр иноагентов. В ведомстве пояснили, что причиной для такого шага стали попытки влияния на органы власти и проводимые митинги на фоне получаемого иностранного финансирования. В частности, на счета фонда поступили средства от американской фирмы по продаже дверей и от жителя Испании, торгующего автомобилями.

- Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей. Награды удостоены американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингэм и японский химик Акира Йошино.

- Совет Думы рекомендовал депутатам не ездить в США. Такое решение было принято после задержания депутата Инги Юмашевой, которую в аэропорту допрашивало ФБР. Командировки приостанавливаются до момента, пока власти США не объяснят инцидент с депутатом и не принесут извинения, объяснили в ГД.

- Два человека застрелены у синагоги в немецком городе Галле. Преступников было несколько, они скрылись на машине. По данным СМИ, у них было несколько видов оружия, одеты они были в бронежилеты. Сообщается о задержании одного подозреваемого.

- "Ведомости" назвали учебными курсами разведки "спецподразделение ГРУ" из статьи NYT. Издание сообщает, что воинская часть, которую американская газета сочла элитным подразделением, занимающимся дестабилизацией Европы, является обычными учебными курсами разведки. В Кремле предположения NYT сочли "криминальным чтивом", в Госдуме сообщения также опровергли.

- Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации. Мужчина по предписанию врача принимал препарат для лечения шизофрении и биполярного расстройства, не зная, что лекарство приводит к гинекомастии (увеличению молочных желез у мужчин).

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