Дядю искалеченной ингушской девочки уволили из конвойной службы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Жителя Ингушетии, жена которого искалечила семилетнюю племянницу Айшу, уволили из конвойной службы в результате служебной проверки. Проверку начали сразу после того, как в июле стало известно о состоянии девочки, которая воспитывалась в его семье, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По его словам, мужчина познакомился с будущей женой Маккой Ганиевой в следственном изоляторе. Она имела судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После госпитализации Айши Ганиеву задержали и арестовали.

После развода родителей Айшу забрала семья отца, и ее передали в семью его брата на воспитание без решения суда. 4 июля девочку доставили в детскую клиническую больницу Ингушетии с некрозом рук, переломами и множественными следами ударов, ожогов и укусов. Ее перевели на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где у нее диагностировали также старые переломы ребер и травму позвоночника. 7 августа ей ампутировали правую кисть и предплечье. В руководстве Ингушетии пообещали после лечения подобрать девочке приемную семью в республике.

В середине августа биологическая мать девочки Лидия Ажигова потребовала у регионального омбудсмена Заремы Чахкиевой вернуть ей ребенка. В сентябре Ажигова встретилась в больнице с Айшей в присутствии уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой.