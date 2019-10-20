Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Новые подробности прорыва дамбы в Красноярском крае и рекордный перелет из Австралии в США

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пять дамб были разрушены на золотодобывающей артели в Красноярском крае, выяснили следователи. Все сооружения были возведены незаконно. По данному делу помимо директора задержаны еще два сотрудника артели. Также стало известно, что один из шести считавшихся пропавшими без вести работников найден живым: мужчина оказался не учтенным среди живых, в момент трагедии его не было на месте происшествия.

- В ПФР рассказали, кто сможет претендовать на досрочную пенсию. Пенсию за два года до достижения пенсионного возраста смогут просить назначить себе безработные мужчины не младше 60 лет, женщины - 55 лет.

- Qantas совершила 19-часовой беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней. Исторический перелет был совершен с целью изучения влияния длительных полетов на пилотов, экипаж и пассажиров. Boeing 787-9 Dreamliner преодолел 16200 км.

- Житель Ярославской области задержан за поджог дома в Ростове, где погибли семь человек. Мотивы мужчины 1982 года рождения выясняются.

- Россиянин Андрей Рублев выиграл теннисный Кубок Кремля. В финале он обыграл француза Адриана Маннарино. В женском разряде Анастасия Павлюченкова проиграла швейцарке Белинде Бенчич.