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Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Красноярская природоохранная прокуратура нашла экологические нарушения в работе золотодобывающей артели "Прииск Дражный". Как сообщила краевая прокуратура, артель загрязняет воду в реках.

Компания работает в долинах рек Енашимо и Еруда. Лабораторные исследования выявили повышенную концентрацию в воде этих рек частиц марганца, меди, железа и цинка, сообщили в надзорном ведомстве.

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Также выявлены факты открытого сброса сточных вод в водоем через трубу отстойника, без фильтрации. Установлено, что артель пользовалась частью водного объекта без разрешительных документов.

Руководителю артели вынесено представление. Виновным выписали административные штрафы на более чем 300 000 рублей за нарушение охраны водоемов и использование водоемов без разрешения.

После прорыва пяти дамб на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели ООО "Сисим" выяснилось, что дамбы возвели без разрешений и общежития и другие здания поселка построили в зоне возможного затопления. После гибели 15 человек и исчезновения еще пяти было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Роспироднадзор после этого решил проверить все аналогичные дамбы и разработки.

Судья Железнодорожного суда Красноярска Марина Попцова заявила 21 октября, что прорыв дамб на Сейбе мог привести к загрязнению окружающей среды.

Красноярский край прокуратура Железнодорожный суд Сисим Сейба Прииск Дражный Росприроднадзор

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