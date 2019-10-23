Матвиенко не увидела "двойного дна" в смене состава СПЧ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В изменении состава и руководства Совета при президенте по правам человека нет "политической подоплеки или двойного дна", работа этого органа не должна радикально измениться, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Произошедшее она назвала "обычной ротацией" и отметила, что эти решения были приняты "публично, не под ковром".

Матвиенко назвала эффективной работу прежнего председателя СПЧ Михаила Федотова, но отметила, что "он никуда не уходит".

"Насколько я знаю, он остаётся экспертом при СПЧ, потому что он накопил огромный опыт, к нему есть большое доверие в обществе. Конечно же его опыт, его знания будут востребованы и использоваться по-прежнему в работе Совета по правам человека", - отметила спикер.

Новых членов совета она назвала известными общественными деятелями и добавила, что не опасается, что с их приходом в работе СПЧ "что-то кардинально изменится".

21 октября из СПЧ были исключены Федотов, его заместитель Евгений Бобров, а также Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман. Вместо них в состав совета вошли исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и глава Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

В тот же день совет покинула бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова.

Смену состава совета в Кремле назвали обычной ротацией. Правозащитники сочли случившееся "разгромом".