Уилан сравнил себя с Мистером Бином на каникулах

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российские спецслужбы, когда задержали гражданина США Пола Уилана, "думали, что поймали Джеймса Бонда, но на самом деле взяли Мистера Бина на каникулах", заявил американец в Лефортовском суде. Суд рассматривает ходатайство о продлении его ареста до конца декабря.

Уилана обвиняют в шпионаже. Он заявил, что ему до сих пор не предъявили исчерпывающих доказательств по его уголовному делу.

"Они показывают мне фотокопии моего же паспорта", - сказал он.

Его адвокат Владимир Жеребенков заявил, что ни один из свидетелей не дал показаний о том, что Уилан вербовал их или склонял к шпионажу.

Ранее на этом заседании американец заявил об отводе прокурора и судьи, которые игнорируют его жалобы на нарушения его прав. Суд ему отказал. Также он заявил, что охранник следственного изолятора "Лефортово" угрожал ему пистолетом. Во ФСИН на это заявили, что сотрудники СИЗО работают без оружия.

Ранее в октябре Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к России либо представить доказательства Уилана, либо освободить его. Сам он считает свое преследование политическим и сравнивает себя с заложником.

В середине октября представитель МИД Мария Захарова заявила, что шпионаж Уилана "хорошо задокументирован" и что американские дипломаты в ходе рабочих контактов не опровергают предъявленные ему обвинения и знают, что заявления о его невиновности - это линия защиты.

Уилана задержали в конце декабря в Москве, у него изъяли флешку, на которой сотрудники ФСБ нашли секретные сведения, и его обвинили в шпионаже. С тех пор он находится под арестом.