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Патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства западноевропейской архиепископии с РПЦ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - 1 ноября в Тронном зале патриаршей резиденции Данилова монастыря Москвы патриарх Кирилл подписал патриаршую и синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.

Грамота была подписана в двух экземплярах - один будет вручен 3 ноября в Москве главе Архиепископии Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской патриархии, сообщает официальный сайт РПЦ.

На церемонии присутствовали председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, управляющий делами Московской патриархии епископ Дионисий, глава управления патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Антоний, заместитель управляющего делами патриархии епископ Савва.

2-4 ноября в Москве пройдут торжественные мероприятия по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Московскому патриархату. Для участия в торжествах в столицу России прибудут члены делегации Архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето).

Архиепископия русских православных приходов в Западной Европе, известная также как "русский экзархат", около 90 лет, вплоть до конца 2018 года, находилась в подчинении Константинопольского патриархата.

В конце прошлого года Синод в Стамбуле в одностороннем порядке упразднил "русский экзархат", что побудило последний искать новые варианты своего канонического будущего, одним из которых было воссоединение в Церковью в России.

7 октября этого года Синод РПЦ включил в ее состав бывший "русский экзархат" Константинополя.

РПЦ

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