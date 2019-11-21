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Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину. Решение о его принятии к производству еще не принято, сообщили в суде.

Навальный сообщил, что ФБК, он сам как основатель фонда и еще 13 человек подали иск к президенту, обвинив его в уклонении от исполнении обязанностей по защите прав граждан. Заявители считают, что их права нарушают следователи СКР, которые расследуют дело об отмывании средств через фонд. Они просят суд признать бездействие президента незаконным и обязать его защитить их права.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что комментировать иск еще рано. По его словам, если заявление будет принято к производству, юристы Кремля начнут его изучать в том числе в отношении, кто будет приходить на заседания суда. Пока у Кремля нет никакой позиции по этому вопросу, отметил он.

Уголовное дело об отмывании через ФБК было возбуждено 3 августа. По версии следствия, с начала 2016 года до конца 2018 года через фонд было легализовано около 1 млрд рублей, полученных преступным путем. В материалах уголовного дела говорится примерно о 75,5 млн рублей, узнал "Интерфакс". По этому делу были заблокированы счета фонда, а также отдельных соратников Навального и даже их родственников. Следователи проводили обыски в офисе фонда в Москве, а также в десятках региональных штабов Навального.

ФБК СКР Дмитрий Песков Алексей Навальный Тверской суд Владимир Путин

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