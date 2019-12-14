Предварительную оценку ущерба от пожара на "Адмирале Кузнецове" дадут на следующей неделе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Предварительно оценить ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" можно будет в середине следующей недели, сообщил "Интерфаксу" в субботу президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

На вопрос о том, как эта ситуация отразится на сроках сдачи корабля, он ответил: "Пока мы не зайдем в поврежденные отсеки и не проведем дефектацию, ничего говорить не буду".

Как отметил Рахманов, ремонтные работы на авианосце продолжаются, несмотря на произошедший пожар.

"Нет, конечно. Пароход большой, работы продолжаем", - сказал он, отвечая на вопрос, остановлен ли ремонт корабля на время расследования происшествия.

Как сообщалось, 12 декабря на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. Он возник во время сварочных работ.

В пресс-службе Северного флота сообщали о гибели военнослужащего-контрактника, участвовавшего в тушении пожара, позже флот сообщил об обнаружении тела второго погибшего - офицера службы живучести крейсера.

По факту возгорания на авианосце было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).