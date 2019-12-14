Предварительную оценку ущерба от пожара на "Адмирале Кузнецове" дадут на следующей неделе
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Предварительно оценить ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" можно будет в середине следующей недели, сообщил "Интерфаксу" в субботу президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
На вопрос о том, как эта ситуация отразится на сроках сдачи корабля, он ответил: "Пока мы не зайдем в поврежденные отсеки и не проведем дефектацию, ничего говорить не буду".
Как отметил Рахманов, ремонтные работы на авианосце продолжаются, несмотря на произошедший пожар.
"Нет, конечно. Пароход большой, работы продолжаем", - сказал он, отвечая на вопрос, остановлен ли ремонт корабля на время расследования происшествия.
Как сообщалось, 12 декабря на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. Он возник во время сварочных работ.
В пресс-службе Северного флота сообщали о гибели военнослужащего-контрактника, участвовавшего в тушении пожара, позже флот сообщил об обнаружении тела второго погибшего - офицера службы живучести крейсера.
По факту возгорания на авианосце было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода (Николаев) в 1982 году, спущен на воду в 1987 году.
Ранее он носил названия "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка и спуск на воду), "Леонид Брежнев" (достройка), "Тбилиси" (испытания). В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова.
Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.
В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.