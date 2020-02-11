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Прокуратура обещала не использовать в суде спецдекларацию Израйлита

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура не будет использовать в суде спецдекларацию бизнесмена Валерия Израйлита, которую тот подал в ФНС в рамках амнистии капиталов, заявила судья Смольнинского районного суда Анжелика Морозова.

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"Обвинение подтвердило, что не намерено предъявлять суду в качестве доказательств как саму специальную декларацию, так и производные от нее. (...) Специальная декларация отвергнута обвинением в качестве доказательства", - сказала она.

Упоминание спецдекларации остается в материалах дела предпринимателя, но исключительно в контексте, а не как самостоятельное доказательство, а это не противоречит закону, добавила судья.

На заседании прокуроры попросили приобщить к делу документы УФСБ Петербурга и Ленобласти о том, что спецслужба вернула спецдекларацию в ФНС.

Ранее Смольнинский суд отказал защите Израйлита, которая просила вернуть дело в прокуратуру, так как в его материалах остались данные из спецдекларации.

Представитель прокуратуры на это заявила, что "сторона обвинения не представляла в рамках судебного разбирательства копию спецдекларации и иные доказательства в части сведений из нее" и не планирует это делать.

Израйлиту вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере, незаконный вывод денег из страны и отмывание. По версии следствия, он совершил все это, пока возглавлял совет директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от его действий следствие оценило в 3,5 млрд рублей.

В основу дела легла спецдекларация бизнесмена, о существовании которой сотрудники правоохранительных органов узнали из переписки его сотрудников в ICQ. Они добились разрешения суда на ее выемку в здании центрального аппарата ФНС и использовали ее как доказательство в уголовном деле.

Это событие вызвало крупный скандал, так как продемонстрировало, что иммунитет на уголовное преследование, обещанный российским бизнесменам в обмен на декларирование зарубежных активов в рамках амнистии капиталов, не дает 100%-й гарантии безопасности. Верховному суду и Госдуме пришлось вмешаться в ситуацию. Были выпущены разъяснения и принят закон, которые запрещают использовать спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства, кроме как по инициативе декларанта.

В амнистии капиталов, по данным властей на конец 2019 года, приняли участие около 19 тысяч бизнесменов. В ходе первого этапа амнистии было подано 7178 спецдеклараций, в ходе второго - 11714. Третий этап действует с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Израйлит находится под стражей с 28 декабря 2016 года.

Петербург Верховный суд Усть-Луга Валерий Израйлит ФСБ Смольнинский суд ФНС

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