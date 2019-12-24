Поиск

Владелец приюта в Приамурье, где погибли десятки собак, получил 3 года колонии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Благовещенский районный суд в Амурской области во вторник приговорил владельца приюта для животных "Дружок" Вячеслава Золотарева, где от истощения зимой погибли десятки собак, к трем годам заключения.

Пресс-секретарь региональной прокуратуры Юлия Адушева сообщила "Интерфаксу", что суд признал Золотарева виновным по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

"Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, по требованию прокуратуры суд признал деятельность осужденного по содержанию приюта "Дружок" незаконной и запретил его работу", - сообщила Адушева.

В суде установлено, что Золотарев недокармливал и не лечил собак. В итоге в его приюте погибло 32 пса. Эксперты подсчитали, что хозяин "Дружка" сэкономил на животных более 1,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Золотареву грозит до пяти лет лишения свободы.

Зоозащитники совместно с сотрудниками полиции в середине января во время проверки обнаружили в приюте для животных "Дружок" десятки погибших от голода собак. Еще около 20 животных, отловленных на улицах Благовещенска по контракту с городскими властями, были истощены. Выживших питомцев разобрали местные жители и зоозащитники.

По итогам было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ, расследование прокуратура области взяла на особый контроль. Золотарева задержали и арестовали, затем перевели под домашний арест, затем освободили на условии ограниченного использования средств связи.

Вячеслав Золотарев Благовещенск Амурская область Дружок

Новости по теме

Новости

Разбившийся Су-57 был первым серийным образцом

Источники рассказали о нескольких версиях крушения истребителя под Хабаровском

Источники рассказали о нескольких версиях крушения истребителя под Хабаровском

"Роскосмос" сообщил о столкновении спутника "Метеор-М" с микрометеоритом

Летчик разбившегося Су-57 выжил

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

В Хабаровском крае разбился истребитель

В Хабаровском крае разбился истребитель

Правительство изменило правила сдачи экзамена на водительские права

Правительство изменило правила сдачи экзамена на водительские права

Минюст разработал регламент надзора за заключенными

Детали башни обслуживания комплекса "Ангара" прибыли на космодром "Восточный"

Учения по устойчивости Рунета прошли успешно

Учения по устойчивости Рунета прошли успешно
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');