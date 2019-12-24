Владелец приюта в Приамурье, где погибли десятки собак, получил 3 года колонии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Благовещенский районный суд в Амурской области во вторник приговорил владельца приюта для животных "Дружок" Вячеслава Золотарева, где от истощения зимой погибли десятки собак, к трем годам заключения.

Пресс-секретарь региональной прокуратуры Юлия Адушева сообщила "Интерфаксу", что суд признал Золотарева виновным по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

"Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, по требованию прокуратуры суд признал деятельность осужденного по содержанию приюта "Дружок" незаконной и запретил его работу", - сообщила Адушева.

В суде установлено, что Золотарев недокармливал и не лечил собак. В итоге в его приюте погибло 32 пса. Эксперты подсчитали, что хозяин "Дружка" сэкономил на животных более 1,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Золотареву грозит до пяти лет лишения свободы.

Зоозащитники совместно с сотрудниками полиции в середине января во время проверки обнаружили в приюте для животных "Дружок" десятки погибших от голода собак. Еще около 20 животных, отловленных на улицах Благовещенска по контракту с городскими властями, были истощены. Выживших питомцев разобрали местные жители и зоозащитники.

По итогам было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ, расследование прокуратура области взяла на особый контроль. Золотарева задержали и арестовали, затем перевели под домашний арест, затем освободили на условии ограниченного использования средств связи.