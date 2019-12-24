Что произошло за день: вторник, 24 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Разбившийся под Хабаровском Су-57 оказался первым серийным образцом. Его планировалось передать военным до конца года. Пилот катапультировался, он выжил. Информированные источники сообщили "Интерфаксу", что причиной крушения новейшего истребителя пятого поколения могли стать человеческий фактор или техническая неисправность, разбирать инцидент будет комиссия.

- Прошла итоговая коллегия Минобороны России с участием Владимира Путина. Президент РФ заявил, что работа над "супероружием", включая межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", гиперзвуковую ракету "Циркон" и подводный аппарат "Посейдон", идет по плану. Он назвал ситуацию уникальной, так как ни у одной страны в мире нет гиперзвукового оружия. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что первый комплекс "Авангард" заступит на боевое дежурство на этой неделе. Кроме того, он отметил, что Россия в 2020 году будет на девятом месте по оборонным расходам на фоне растущих трат США на армию.

- В ОСК готовы построить трубоукладчик для газопровода "Северный поток 2". Глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов считает, что на проектировку могут потребоваться полтора-два года, на строительство - от трех до четырех лет. Ранее 21 декабря трубоукладчик проекта швейцарская компания Allseas приостановил работу из-за санкций.

- Путин назвал "антисемитской свиньей" и сволочью посла Польши в Германии, работавшего в 1939 году. Президент РФ заявил, что Юзеф Липски поддержал планы Адольфа Гитлера выслать евреев в Африку и пообещал поставить ему памятник в Варшаве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал руководство Польши извиниться за события 80-летней давности.

- После обысков в ФТС арестован генерал Александр Кизлык. Как рассказал источник, начальник управления таможенного дознания, предположительно, помог жене посла РФ в Кении незаконно ввезти в Россию незадекларированную валюту. Кроме Кизлыка фигурантами дела о злоупотреблении полномочиями стали его заместитель Алексей Серебро, заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин, а также еще один человек, о котором известна только его фамилия - Шурыгин.

- "Исчезнувшего" сотрудника ФБК отправили на Новую Землю служить в армии. Руслан Шаведдинов в суде настаивал на праве на отсрочку. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш уточнила, что архипелаг является закрытой территорией, и адвокаты не могут попасть к Шаведдинову.

- Вынесены приговоры двоим фигурантам "дела 27 июля". Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии за то, что ударил росгвардейца секцией металлического ограждения, а Самариддин Раджабов - штраф в 100 000 рублей за бросок бутылки в сторону сотрудников Росгвардии.