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Семь человек госпитализированы после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - До семи увеличилось число госпитализированных после аварии с вертолетом Ми-8 на севере Красноярского края, всего пострадали 16 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минздраве.

Там уточнили, что пострадавшие находятся в средней степени тяжести, у них переломы конечностей, ушибы.

Ранее в краевом Минздраве сообщали о пяти госпитализированных и 15 пострадавших.

В РоссииВторой за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадкуЧитать подробнее

Накануне в Красноярском крае Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь, после чего совершил жесткую посадку. На борту находились 24 человека - 21 пассажир и три члена экипажа. Ми-8, принадлежащий авиакомпании "КрасАвиа", перевозил вахтовиков из поселка Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края на Юрубченское месторождение. Заказчиком услуг была компания "Славнефть"

В результате аварии у вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

В тот же день жесткую посадку совершил еще один вертолет Ми-8 - второй инцидент произошел в Ненецком автономном округе.

Красноярский край

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