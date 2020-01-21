Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках по делу об отмывании через ФБК

Сотрудники правоохранительных органов во время обысков в офисе ФБК Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил 14 постановлений Басманного суда об обысках у соратников Алексея Навального по делу об отмывании через Фонд борьбы с коррупцией. Рассматривая апелляции активистов, суд усмотрел в постановлениях об обысках нарушения норм УПК, сообщили в пресс-службе суда.

Материалы направлены в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

В Мосгорсуд поступили апелляции на 56 постановлений об обысках, которые 15 октября 2019 года проводились одновременно в офисах региональных штабов Навального и дома у их сотрудников и волонтеров. В СКР тогда объявили, что проводят обыски в 30 городах в штабах ФБК и дома у сотрудников организации. В ФБК отмечали, что у фонда нет региональных офисов и представительств, а штабы Навального - это другая структура. Сообщалось, что в тот день следственные действия прошли дома у архангельского журналиста и в редакции владимирского информагентства.

До этого столь же массовые обыски у сторонников Навального прошли 12 сентября.

Обыски проводились по уголовному делу об отмывании через ФБК, которое СКР возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сторонние лица перечислили фонду 1 млрд рублей, полученных преступным путем. В материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей.

9 сентября Минюст внес ФБК в реестр "иностранных агентов".