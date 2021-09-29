Житель Ингушетии приговорен к 27 годам за наезд на пост ДПС в Магасе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил жителя Ингушетии Ахмеда Имагожева к 27 годам колонии строгого режима, сообщили в СКР. Он признан виновным в участии в террористической организации и в нападении на полицейских на посту ДПС в Магасе 31 декабря 2019 года, уточнила прокурор управления Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

По ее словам, подсудимый был участником запрещенной в России за терроризм организации "Исламское государство".

Как установили следствие и суд, 31 декабря 2019 года Имагожев и его напарник Микаил Мизиев, вооружившись ножами, сбили на автомобиле полицейских на посту ДПС при въезде в Магас. Затем они вышли из своей машине, подбежали к патрульному автомобилю, вытащили из-за руля инспектора ГИБДД и забили ножами насмерть, напомнили в СК. Напавших остановили прибывшие на место другие сотрудники ДПС, которые применили табельное оружие.

Мизиев погиб на месте. Имагожев получил многочисленные ранения, но дожил до суда. Из назначенного ему срока он первые пять лет будет должен отбыть в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на пост ДПС пострадали трое полицейских, один из них погиб на месте, а второй - в больнице.