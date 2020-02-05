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Депутаты потребовали разорвать контракт о реконструкции СКК "Петербургский"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Девять депутатов петербургского Заксобрания потребовали, чтобы губернатор Александр Беглов расторг концессионное соглашение о реконструкции спортивно-концертного комплекса "Петербургский", рассказал инициатор обращения Борис Вишневский. При демонтаже СКК произошло обрушение и погиб 29-летний сварщик Матвей Кучеров.

По словам депутата, они требуют, чтобы здание СКК включили в реестр выявленных объектов культурного наследия, восстановили и привлекли к ответственности всех, кто виновен в его разрушении.

"Обращает на себя внимание тот факт, что демонтаж начали именно в тот день, после которого было возможно подавать заявки на включение здания в реестр выявленных объектов культурного наследия. Мы уверены, что это не случайное совпадение", - указали авторы заявления.

Кроме Вишневского, обращение подписали Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко ("Партия роста"), Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Ирина Иванова и Ольга Ходунова (КПРФ), Максим Резник.

Документ направлен в канцелярию ЗАКСа, откуда его передадут в Смольный.

СКК почти полностью обрушился 31 января, когда рабочие срезали ванты, удерживавшие крышу. Кучеров оказался на кровле без страховки и упал вместе с конструкциями.

После этого вице-губернатор Максим Соколов заявил, что власти региона не знают, кто занимался демонтажом, и не получали уведомлений о начале работ.

Инвестор строительства нового стадиона - "СКА-Арена". Гендиректор компании Игорь Забиран назвал обрушение плановым.

СКК Петербургский Петербург СКА-Арена Борис Вишневский Александр Беглов

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